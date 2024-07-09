ايداع رئيس وكالة الضمان الاجتماعي”خمري الطاهر” بباتنة الحبس بتهمة اختلاس اموال

تزامنا وايداع صاحب فندق وعدد من المتهمين الحبس

أمرت أمس، الجهات القضائية بمحكمة باتنة بإيداع الحبس في حق رئيس وكالة “خمري الطاهر ” للضمان الاجتماعي للعمال الإجراء المتواجد مقرها بطريق قسنطينة ، وذلك عن تهمة اختلاس اموال المؤمنين وأموال عمومية، في قضية حققت فيها مصالح الضبطية القضائية وخلصت الى ان المشتبه فيه اختلس قرابة مليار سنتيم من اموال الصندوق وأموال المؤمنين.

الى ذلك، أمرت الاسبوع الماضي الجهات القضائية بمحكمة باتنة دائما وبموجب اجراءات المثول الفوري، بإيداع الحبس في حق صاحب فندق معروف رفقة عدد من المتهمين في انتظار المحاكمة عقب حادثة العثور على نزلاء داخل الفندق رجالا و نساء غير مصرح بهم لدى مصالح الأمن، مع العثور على كمية من المخدرات.

هذا، وتتواصل التحقيقات القضائية في قضية التزوير من اجل الاستيلاء على عقارات بطرق ملتوية، والتي أودع على اثرها رجال اعمال واطارات من مديرية مسح الأراضي والحفظ العقاري الحبس المؤقت في قضية نالت استحسان الرأي العام المحلي كثيرا.

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