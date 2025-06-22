ايران وفلسطين محور نقاش محادثات عطاف مع نظيره الأردني

أجرى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اليوم بإسطنبول، محادثات ثنائية مع نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية، أيمن الصفدي.

و سمحت المحادثات ببحث التطورات الخطيرة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط في سياق العدوان المتواصل على الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وكذا استمرار حرب الإبادة المسلطة على الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة. بكل ما يرافقها من أنشطة تصعيدية في الضفة الغربية والقدس الشريف.