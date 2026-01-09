ايريك شال: “مباراتنا ضد الجزائر بالغة الأهمية والحظوظ متساوية”

أكد مدرب منتخب نيجيريا، ايريك شال، أهمية مباراة ربع نهائي كأس أمم إفريقيا التي ستجمعهم بالمنتخب الوطني، مؤكدا بأن الحظوظ فيها متساوية.

وصرح الناخب النيجيري ايريك شال، اليوم الجمعة، في ندوته الصحفية: “مباراتنا ضد الجزائر، في ربع نهائي وستجمعنا بمنتخب عريق، ذات أهمية بالغة”.

كما أضاف: “أحب كرة القدم الجزائرية، لديهم لاعبين مثيرين للاهتمام، ونحن أيضا نملك نقاط قوية، وإذا أردنا التأهل علينا الفوز على أحسن المنتخبات”.

وأردف: “في مباراة الغد ضد الجزائر، سنحاول أن نظهر أفضل نسخة من المنتخب النيجيري الذي يمكننا أن نكون عليه”.

وتابع ايريك شال: “مباراة ربع نهائي كأس أمم إفريقيا، حظوظ التأهل فيها 50/50 بين المنتخبين، والحسم سيكون فوق الميدان”.