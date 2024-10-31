ايريك شال :”نملك مؤهلات الفوز أمام شباب قسنطينة رغم صعوبة المهمة”

أكد مدرب مولودية وهران ايريك شال، استعداد لاعبيه لتقديم مستويات مميزة خلال مواجهة رائد ترتيب الرابطة المحترفة شباب قسنطينة. يوم السبت القادم.

وقال ايريك شال عن مواجهة السياسي التي تندرج ضمن الجولة السابعة، بملعب ميلود هدفي: “سنواجه فريقا جيدا. يلعب كرة قدم نظيفة. نرحب بهم في وهران، نسعى لتقديم مستويات كبيرة أمام هذا النادي الذي يعتبر رائد البطولة”.

كما أضاف شال: “سنلعب المباراة داخل القواعد، و هذا أمر جيد كذلك، هناك مؤشرات نستطيع الحديث عنها، و الاعتماد عليها للفوز أمام الضيف”.

وأضاف شال بخصوص تدعيم الفريق: “سنتشاور مع الإدارة حول الميركاتو الشتوي لوضع أسس تدعيم التشكيلة، والبحث عن الدعائم”.

ويسعى الفريق الوهراني إلى تقديم مستويات كبيرة في المباراة التي ستجرى بملعب ميلود هدفي بوهران.

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