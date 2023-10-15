ايستروسي يهدد باستبعاد عطال من نيس

هدد رئيس بلدية نيس الفرنسية، كريستيان استروسي، الدولي الجزائري، ولاعب نادي نيس، يوسف عطال، باستبعاده من نيس.

ونشر كريستيان استروسي، عبر حسابه على “تويتر”، تغريدة قال فيها: “أتوقع من يوسف عطال، إذا سمح لنفسه أن يتم استغلاله، أن يعتذر ويندد بإرهابيي حماس”.

كما وجه رئيس بلدية نيس الفرنسية، تهديد مباشر للدولي الجزائري مؤكدا: “إذا لم يكن الأمر كذلك، فلن يكون له مكانه في نادينا”.

وجاءت هذه الخرجة من رئيس بلدية نيس، كريستيان استروسي، عقب إبداء يوسف عطال، مؤخرا تضامنه مع ضحايا الشعب الفلسطيني، على غرار بقية لاعبي المنتخب الوطني.