ايطاليا.. الموافقة على مرسوم تعديل طريقة إنقاذ المهاجرين غير الشرعيين

وافق برلمان ايطاليا على مرسوم إنقاذ المهاجرين، الذي أصدرته حكومة جيورجيا ميلوني. أين تم التصويت من قبل مجلس الشيوخ على النص، بـ”نعم” بـ84 صوتا مقابل 61 كان ضد المرسوم.

كما أوضح، وزير الداخلية، ماتيو بينتيدوسي، “لقد منعنا عمليات الإنزال ثلاث مرات”. مضيفا أن بفضل هذا تم منع وصول أكثر من 20 ألف شخص.

وفي بداية هذا العام ، أصدر مجلس الوزراء الإيطالي المرسوم الذي ينص على تعديل إنقاذ المهاجرين غير الشرعيين. حيث جاء فيه الالتزام بطلب الإنزال فورًا بعد الإنقاذ وتخصيص إيطاليا لموانئ بعيدة.

للإشارة، 59 مهاجرا على الأقل في غرق مركب كان يقلهم فجر الأحد، على مسافة غير بعيدة من مدينة كروتوني. في منطقة كالابريا بجنوب ايطاليا، وفق ما افاد رئيس بلدية المدينة.

وقال فينشنزو فوتشي لقناة “سكاي تي جي-24” الاخبارية “حتى بضع دقائق خلت، كان عدد القتلى المؤكد 59”.

وذكرت وكالة “أنسا” الايطالية في المقابل أن عمليات البحث لا تزال متواصلة غير أن الأمواج العالية تعيق عمل فرق الإغاثة.

ولم يتضح لغاية الآن المكان الذي انطلق منه القارب، لكن القوارب. التي تصل إلى كالابريا عادة ما تأتي من الشواطئ التركية أو المصرية. ويصل العديد منها إلى أماكن نائية من الساحل الجنوبي الطويل لإيطاليا.

وذكرت وكالة “إيه جي آي” أن المركب المحمل أكثر من طاقته انشطر إلى جزئين بسبب الأمواج. مضيفة نقلا عن عنصر في فرق الإغاثة مشارك في عمليات الإنقاذ أن بين الضحايا “طفلا رضيعا عمره بضعة أشهر”.