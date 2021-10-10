ايطاليا تطيح ببلجيكا وتظفر بالمركز الثالث لدوري أمم أوروبا

فاز المنتخب الإيطالي اليوم الأحد، بنتيجة 2-1 في المباراة الترتيبية التي جمعتهم بمنتخب بلجيكا، ضمن دوري أمم أوروبا.

وشهد الشوط الأول من هذه المباراة ندية كبيرة بين المنتخبين، وفرص عديدة من كلا الجانبين لكن دون نتيجة، لتنتهي المرحلة الأولى بالتعادل السلبي.

المنتخب الايطالي دخل الشوط الثاني بأكثر عزيمة، ما مكنه من افتتاح باب التسجيل عن طريق نيكولا باريلا، قبل يظيف زميله بيراردي الثاني للطليان عن طريق ضربة جزاء.

المنتخب البلجيكي لم يستسلم لهذه النتيجة، وكشف مساعيه للعودة في اللقاء، ما مكنه من تقليص الفارق عن طريق كيتيلياري، لتنتهي المواجهة لصالح المنتخب الإيطالي بـ2-1.

وبهذا احتلت المركز الثالث لدوري أمم أوروبا، فيما اكتفى المنتخب البلجيكي بالمركز الرابع.

يذكر أن مباراة النهائي من دوري أمم أوروبا، والتي ستجمع المنتخب الفرنسي، بنظيره الإيطالي، ستجرى سهرة اليوم الأحد.

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