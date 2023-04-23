ايطاليا.. فتح باب الترشح لمنحة الماستر و 650 أورو شهريا للطلبة

أعلنت نيابة الجامعة للعلاقات الخارجية ،عن فتح باب الترشح لمنحة في الماستر. ممولة بالكامل لمدة 22 شهرا من طرف جامعات سردينيا بإيطاليا في إطار التعاون مع اتحاد الجامعات المتوسطية “يونيماد”.

كما تم فتح باب الترشح للحصول على منحة دراسية الى جامعة “كالياري “و جامعة ،”ساساري ” بسردينيا .

في حين، تهدف هذه المنحة الى تشجيع حركة الطلبة بين إيطاليا والجزائر وتقوية العلاقات الأكاديمية بين المؤسسات الشريكة. للحصول على شهادة ماستر خلال السنة الجامعية 2023/2024/و 2024/2025. ويتحصل الطلبة المختارون على منحة دعم فردية قيمتها 650 أورو شهريا.

كما سيتم تغطية التأمين ضد الحوادث، والتأمين ضد المسؤولية المدنية كما، يمكن تسديد التكاليف المتعلقة بالتسجيل في الخدمة الصحية الوطنية وطلب تصريح الإقامة بحد أقصى قيمته 400 أورو .

وتتكون الملفات من استمارة الترشح ، نسخة من جواز السفر ،شهادة اثبات التحكم باللغة الإنجليزية أو الإيطالية، وكشوف نقاط المسار الدراسي مع الإشارة إلى علامة مقياس الترجمة إلى الإيطالية إذا كانت الوثيقة مكتوبة باللغة العربية .