ايطاليا مستعدة لدعم كل المبادرات مع الجزائر

أعرب نائب الوزير الإيطالي للمؤسسات والصنع في إيطاليا، فالنتينو فالنتيني، عن استعداد بلاده “لدعم كل المبادرات”. “سواء في مجال صناعة السيارات أو مبادرات أخرى التي من شأنها تطوير العلاقات بين الجزائر وإيطاليا”.

وأبرز فالنتينو فالنتيني، في كلمته بمناسبة مراسم تدشين مصنع السيارات لعلامة “فيات” الإيطالية بالمنطقة الصناعية ببلدية طفراوي. التي أشرف عليها وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون أنه “جد مسرور بتواجد الشركات الايطالية بالجزائر”. و”سنعمل على دعم مثل هذه المبادرات سواء في مجال صناعة السيارات أو مبادرات أخرى من شأنها تطوير العلاقات بين البلدين”.

وذكر ذات المسؤول، أن إيطاليا شرعت في تجسيد مخطط لتطوير علاقات التعاون مع إفريقيا بعنوان “مخطط ماتيي” “انطلاقا من الجزائر باعتبارها بوابة إفريقيا”.