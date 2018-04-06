ايغيل: “أبواب المنتخب الوطني مفتوحة دائما أمام فيغولي ومبولحي”

أكد مزيان إيغيل، مساعد المدرب الوطني، أنّ الطاقم الفني للخضر، يبقى الباب مفتوحا أمام كل من رايس وهاب مبولحي، وسفيان فيغولي.

وصرح مزيان إيغيل، في هذا الخصوص، للإذاعة الوطنية: “الباب يبقى مفتوحا أمام كل اللاعبين الجزائريين على غرار فيغولي، ومبولحي”.

وأضاف: “نتابع ما يقدمه كل اللاعبين الجزائريين، ولاحظنا عودة مبولحي تدريجيا لمستواه، وهو يحقق بداية مشوار رائع في البطولة السعودية”.

وتابع: “نفس الشيء بالنسبة للاعب سفيان فيغولي، أقول أنّ أبواب المنتخب الوطني تبقى دائما مفتوحة له، ولجميع اللاعبين”.