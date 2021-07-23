ايغيل: “سعدي كان يعتبر قامة من قامات التدريب في الجزائر”

تحدث الدولي الجزائري الأسبق، مزيان إيغيل عن علاقته مع المدرب الراحل نور الدين سعدي وخصال هذا الأخير.

وصرح ايغيل للإذاعة الوطنية: “كانت تربطني علاقة جد قوية بالراحل نور الدين سعدي، والتي دامت لعدة سنوات”.

وأضاف: “سعدي، كان يحب التنقل إلى ألمانيا لمتابعة تدريبات بعض الأندية هناك، ومتابعة التطورات التي تحدث في عالم تدريب كرة القدم”.

وأردف: “كنا نفكر بمشروع مشترك لإنشاء نادي خاص بالمدربين، للالتقاء وتبادل وجهات النظر بخصوص مستجدات عالم التدريب في كرة القدم”

وتابع مزيان ايغيل: “نور الدين سعدي، كان يعتبر قامة من قامات التدريب في كرة القدم الجزائرية من جميع النواحي”.