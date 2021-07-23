ايغيل: “سعدي كان يعتبر قامة من قامات التدريب في الجزائر”
بقلم كريم.تيغرمت
تحدث الدولي الجزائري الأسبق، مزيان إيغيل عن علاقته مع المدرب الراحل نور الدين سعدي وخصال هذا الأخير.
وصرح ايغيل للإذاعة الوطنية: “كانت تربطني علاقة جد قوية بالراحل نور الدين سعدي، والتي دامت لعدة سنوات”.
وأضاف: “سعدي، كان يحب التنقل إلى ألمانيا لمتابعة تدريبات بعض الأندية هناك، ومتابعة التطورات التي تحدث في عالم تدريب كرة القدم”.
وأردف: “كنا نفكر بمشروع مشترك لإنشاء نادي خاص بالمدربين، للالتقاء وتبادل وجهات النظر بخصوص مستجدات عالم التدريب في كرة القدم”
وتابع مزيان ايغيل: “نور الدين سعدي، كان يعتبر قامة من قامات التدريب في كرة القدم الجزائرية من جميع النواحي”.
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