ايغيل: “ملفي صحيح 100% وتعرضت للظلم باقصائي من الترشح لرئاسة الفاف”

اعتبر الدولي الجزائري الأسبق، مزيان ايغيل، بانه تعرض للظلم من طرف لجنة الترشيحات لرئياسة الفاف، بسبب رفض ملف ترشحه.

وصرح ايغيل، حصريا “لتلفزيون النهار”: “تم حرماني من الترشح لرئاسة الفاف بسبب العقوبة التي كانت مسلطة علي منذ عشر سنوات، وبالتحديد في 4 سبتمبر 2019”.

كما أضاف: “ملفي مكتمل، والقانون الجزائري يلغي أي عقوبة كبيرة بعد مرور 5 سنوات، والعقوبة التي تعرضت لها كانت في اطار تأدية مهامي”.

وأردف ايغيل: “قدمت رسميا الطعن في رفض ترشحي، كون ملفي صحيح بنسبة 100%، أتمنى دراسته بصفة قانونية، وأنتظر استرجاع حقي”.

وأضاف: “أنا ابن كرة القدم، وتعرضت لـ”الحڤرة” بحرماني واقصائي من الترشح لرئاسة الفاف دون حق”.

وتابع مزيان ايغيل: “أنا تعرظت للظلم، وهذا ما لم أتقبله خاصة في الجزائر الجديد التي نعيشها اليوم، وأريد ايصال صوتي وعدم تقبلي للظلم في بلدي”.