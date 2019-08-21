قرّر، الوزير الأول، نورالدين بدوي، ايفاد لجان تفتيش على مستوى مشاريع إنجاز مخازن الحبوب، حسبما أفاد به بيان الوزارة الأولى.

وخلال إجتماع الحكومة، اليوم الأربعاء، ولدى عرض وزير المالية حول التدابير التي يتعين اتخاذها لتقليص عجز ميزان المدفوعات من أجل الحفاظ على احتياطات البلاد من الصرف.

قرّر بدوي، إيفاد لجان تفتيش على مستوى مشاريع إنجاز مخازن الحبوب، مشددا على االتطبيق الصارم للقوانين المعمول بها.

بما في ذلك الفسخ الفوري لعقود الإنجاز مع المؤسسات التي ثبت عجزها عن الوفاء بالتزاماتها التعاقدية، مع مباشرة المتابعات

القضائية عند الاقتضاء، ضد المسؤولين المتقاعسين الذين تسببوا في خسائر للخزينة العمومية.