ايفاد لجنة ولائية للوقوف على خروقات التشغيل بالشركات البترولية بغرداية

تم ايفادها من طرف والي الولاية

اوفد والي الولاية عز الدين المشري لجنة تحقيق ولائية تحت رئاسة المفتش العام للولاية وبعضوية ممثلي الدرك والأمن الوطني وأعيان وممثلي البطالين الى الشركات البترولية المتواجدة باقليم ولاية غرداية.

أين وقفت اللجنة على عدد من الخروقات في التوظيف خاصة بالشركة المتواجدة باقليم بلدية الضاية بن ضحوة والتي تم فيها تشغيل عمال من بلدية حاسي الرمل ولاية الأغواط.

هذا الي جانب زيارة عدد من الشركات البترولية على غرار الحفارة رقم 130 الموجودة باقليم بلدية غرداية.

و كشفت مصادر النهار اونلاين عن تقارير سيتم إرسالها الى وزير الداخلية والوزير الاول تحمل في مضمونها توصيات بنقل عروض العمل الي وكالة التشغيل بغرداية.

والالتزام بالتطبيق الحرفي للقوانين المعمول بها في إطار التشغيلهذا واجتمع المفتش العام لولاية غرداية بممثلي البطالين الذين يعتصمون منذ شهور بخيم أمام الشركات البترولية ببلدية غرداية والضاية.

وتم خلال الاجتماع شرح الجهود المبذولة و المساعي التي من شأنها توظيف اكبر قدر من بطالي المنطقة بالشركات البترولية الموجودة باقليم تراب الولاية.

ووفق توصيات والي الولاية الذي ينتظر ان يقوم بارسال التقارير الي وزير الداخلية و الوزير الاول من أجل ارغام الشركات البترولية على الالتزام بقوانين التوظيف.

التي تمنح الأولوية لشباب المنطقة في عروض العمل ليقوم البطالين المحتجين بتعليق الاحتجاجات وإنهاء الاعتصامات بالمخيم و نزعها من أجل المساهمة في تهدئة الأوضاع ودعم المساعي إلرامية لتمكينهم من مناصب عمل