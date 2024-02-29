ايفانز أدوتي: “شباب بلوزداد سيلعب من أجل الثأر ونحن هنا من أجل نتيجة ايجابية”
بقلم كريم تيغرمت
أكد مدرب نادي ميدياما الغاني، ايفانز أدوتي، عزمه رفقة لاعبيه، على تحقيق نتيجة ايجابية غدا الجمعة، في مواجهة شباب بلوزداد.
وصرح المدرب أدوتي، في ندوته الصحفية: “صحيح أن مباراة الغد لم تكن فيها منافسة بالنظر لاقصاء كلا الفريقين، وتأهل الأهلي، وينغ أفريكانز”.
كما أضاف: “ندرك أن فريق شباب بلوزداد، سيلعب مباراة ثأرية من أجل تعويض خسارته امامنا في غانا”.
وتابع مدرب فريق ميدياما الغاني، ايفانز أدوتي: “نحن هنا من أجل تحقيق نتيجة ايجابية ولما لا العودة بنقاط الفوز”
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