ايقاف بوكواسة ومساعده وفتح تحقيق في فضيحة “حملاوي”

قررت لجنة الطوارئ للاتحادية الجزائرية لكرة القدم، “فاف” توقيف حكم مواجهة أمس السبت، بين شباب قسنطينة والضيف نجم مقرة، لطفي بوكواسة، رفقة مساعده عادل عبان بشكل فوري.

وكان الحكم بوكواسة، قد استعان في الأنفاس الأخيرة من المندرج ضمن الجولة الـ 14. بلقطات “هاتف” من أجل الغاء هدف سجله “السياسي” من وضعية تسلل، ليختلط الحابل بالنابل. مع توقف اللقاء لأزيد من نصف ساعة، قبل أن يعلن الحكم عن نهاية اللقاء بالتعادل السلبي.

وأعربت “الفاف” في بيان لها اليوم الأحد، عن أسفها للأحداث التي رافقت المباراة والتي تخللها خطأ تحكيمي جسيم أضر بصورة التحكيم.

مبرزة بأن لجنة الطوارئ لـ “الفاف” بموجب الصلاحيات المخولة لها. قررت توقيف الحكمين لطفي بوكواسة وعادل عبان بشكل فوري. مع تكليف اللجنة الفيدرالية للتحكيم بفتح تحقيق حول تصرفاتهما واتخاذ التدابير المناسبة.

وأوضحت الاتحادية، أنها ستواصل العمل على رفع المستوى التقني وتعزيز أخلاقيات التحكيم. مؤكدة أنها لن تتسامح مع أي تجاوزات أو سلوكيات قد تضر بصورة الكرة الجزائرية أو تسبب في إثارة العنف. سواء من قبل الحكام أو المسيرين أو اللاعبين.

كما قررت لجنة الطوارئ للفاف تكليف اللجنة الفيدرالية للتحكيم بتقييم أداء الحكام تقنيًا قبل نهاية مرحلة الذهاب. ووضع قائمة بأفضل الحكام القادرين على إدارة مباريات الرابطة الأولى المحترفة بكفاءة.