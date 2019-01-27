ايقاف تداول الأوراق النقدية بقيمة 500 أورو ابتداءً من اليوم

تم توقيف تداول الأوراق النقدية بقيمة 500 أورو نهائيا، ابتداءا من اليوم الأحد، وذلك لأجل مكافحة استعمالها في تبييض الأموال.

واعتبارا من اليوم، لن تقوم البنوك المركزية الأوروبية باصدار هذه الأوراق النقدية الأرجوانية، والمعروفة بأوراق “بن لادن”.

مع الإشارة إلى أن الأوراق النقدية ذات الـ500 أورو، والمتداولة في السوق مسبقا لا تزال صالحة.

وحسب المدير العام لبنك فرنسا، فإن هذه الأوراق النقدية لم تعد مستعملة في معظم البلدان الأوروبية.

فيما ستستفيد البنوك المركزية لألمانيا والنمسا، من فترة إضافية لبضعة أشهر قبل إنهاء إصدار هذه الأوراق النقدية، ولم يتم تحديد الموعد النهائي بعد، حسب موقع 20 دقيقة.