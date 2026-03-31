ايقاف عبد اللاوي لـ 8 لقاءات وثلاثة في حق بوكرشاوي

قررت لجنة الانضباط التابعة للرابطة المحترفة لكرة القدم، توقيف كل من قائد مولودية الجزائر، أيوب عبد اللاوي، ولاعب شباب بلوزداد بلال بوكرشاوي، لـ 8 و3 مباريات على التوالي.

ونشب شجار بين الثنائي عبد اللاوي وبوكرشاوي. على هامش صافرة نهاية الداربي الذي حسمه “العميد” لصالحه بهدف يتيم، الأربعاء الفارط، ضمن تسوية الجولة الـ 16. ليقرر حكم المباراة اشهار البطاقة الحمراء في وجه اللاعبان.

وبعدما استمعت لجنة الانضباط. أمس الاثنين إلى الثنائي. والاطلاع على الوثائق المقدمة في الملف التأديبي. وتقارير الرسميين للمباراة. إلى جانب استعمال الوسائل السمعية البصرية. قررت توقيف بوكرشاوي، لـ 3 لقاءات، مع تغريمه بـ 5 ملايين سنتيم

بينما تقرر ايقاف قائد المولودية عبد اللاوي. اثر طرده بسبب المشاجرة في نهاية المباراة متبوع بتصرفات غير لائقة، مخالفة السب والشتم مع توجيه عبارات جارحة تمس بالكرامة والشرف. حيث أنه ثبت للجنة بأن اللاعب يعتبر في حالة العود الأولى بعد ثبوت بأنه سبق الحكم عليه بعقوبة تأديبية تتعلق بالسب والشتم، مع توجيه عبارات جارحة تمس بالكرامة والشرف. حيث أنه في حالة ثبوت حالة العود فإن العقوبة تضاعف. لـ 8 مباريات منها مباراتين (2)، مع وقف التنفيذ إضافة إلى غرامة مالية نافذة قدرها 10 ملايين سنتيم.