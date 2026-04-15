ايقاف لاعب أولمبيك أقبو بن شريفة لـ 3 مباريات

قررت لجنة الانضباط، التابعة للرابطة المحترفة لكرة القدم، توقيف مدافع أولمبي أقبو، وليد بن شريفة لـ 3 مباريات نافذة.

وجاء توقيف بن شريفة، على اثر طرده في لقاء الجولة الـ 26. الذي فاز به ناديه بهدف يتيم أمام وفاق سطيف، يوم السبت الفارط، بعد تلقيه انذارين.

وأبرزت الهيئة الانضباطية عبر موقعها الالكتروني، أن الانذار الأول كان نتيجة سلوك غير رياضي، والثاني بسبب الاحتجاج على قرار الحكم. ﻣﺘﺒﻮﻉ ﺑﺮﻓﺾ ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﻣﻦ ﺃﺭﺿﻴﺔ ﺍﻟﻤﻠﻌﺐ ﺑﻌﺪ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻄﺮﺩ ﻭﺍﻗﺪﺍﻣﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺮﻓﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺭﻳﺎﺿﻴﺔ.

ليتقرر توقيفه لـ 3 مباريات نافذة ﺒﺎﺭﺍﺓ (1 ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺃﺻﻠﻴﺔ + ﻣﺒﺎﺭﺍﺗﻴﻦ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺗﻜﻤﻴﻠﻴﺔ). إلى جانب تغريمه بـ 10 ملايين سنتيم.