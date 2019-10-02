ايكوات .. أول مركز وطني يعنى بفن المناظرة في الجزائر

يعد مركز ايكوات الوطني اول هيئة رسمية مستقلة عن الجامعة تعنى بفن المناظرة يقع مقره الوطني بمدينة الاغواط، ويضم جملة من الأقسام والإدارات.

حيث يعتبر قسم المناظرات القسم الرئيسي في هذا المركز ويهتم بتكوين وتدريب المتناظرين من مختلف الفئات السنية.

ويحضر كذلك للبطولات الوطنية والدولية في مجال المناظرة و يتبع نمطين هما البرلمان البريطاني و مناظرات الشرق الأوسط،

ويضم المركز قسم الآداب واللغات وهو قسم يجمع طلبة وأساتذة اللغات وادابها حيث يتوفر المركز حاليا على اللغة العربية، الإنجليزية، الفرنسية وكذا الإسبانية،

ومن ضمن الأقسام كذلك يأتي قسم العلوم التقنية والذي يندرج ضمنه كل ما له علاقة بالعلوم التجريبية، الطب، الإلكترونيك،

ويعتبر القسم الأخير “قسم الإعلام و الاتصال” متنفسا لطلبة هذا التخصص بغية صقل مواهبهم متيحا الفرصة لولوج عالم الإعلام والصحافة.

ويؤكد القائمون على المركز أن اختيارهم لاسم ايكوات لم يأت من عبث بل هو يحمل بين ثناياه دلالات عميقة.

حيث أن الجزء الأول من الاسم تم اختياره نسبة إلى ايكوسيم أو ايكوزيوم و هو أول اسم للجزائر قديما في العهد الروماني.

و أما ” وات” أو ” واط” فهو الجزء الأخير من مسمى ولاية الأغواط، كما يحمل كذلك دلالات توحي بالصدى و أسماه الصوت.

هذا ويهدف هذا المركز إلى أن يكون لبنة أولى من أجل نشر ثقافة المناظرة والنقد البناء وتقبل الرأي والرأي الآخر وفق منهج اكاديمي سيساهم لا محالة في تغير نبرة الخطاب السياسي والاجتماعي في الجزائر.