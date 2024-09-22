ايمان خليف تستعرض أناقتها في أسبوع الموضة بميلانو الإيطالية

بعد فوزها بالميدالية الذهبية في الملاكمة للسيدات في أولمبياد باريس الأخيرة، تواصل البطلة الجزائرية إيمان خليف، خرجاتها. أين حلت ابنة ولاية تيارت ضيفة شرف في عرض أسبوع الموضة الشهير في ميلانو، إلى جانب عدد كبير من نجوم العالم.

وظهرت إيمان خليف، بكامل أناقتها، حيث ارتدت بنطلون أسود من الجلد ، وقميص أصفر، ونظارات سوداء.

وتأتي دعوة البطلة الأولمبية إيمان خليف، إلى واحدة من أرقى الأحداث في عالم الموضة وهو العرض الذي نظمته دار الأزياء الشهيرة بوتيغا فينيتا. وقد اجتذب وجودها اهتمام وسائل الإعلام ومختلف الشخصيات من جميع أنحاء العالم.

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خلال هذا الحدث، أتيحت لإيمان فرصة الالتقاء والوقوف إلى جانب العديد من المشاهير مثل مغني الراب الأمريكي آيساب روكي. والممثلة جوليان مور، والرياضي السويدي وبطل القفز بالزانة أرماند دوبلانتيس. بالإضافة إلى عارضة الأزياء العالمية كيندال جينر. وقد لقيت البطلة الجزائرية، التي كانت مرتاحة في دائرة الضوء، ترحيبا حارا من قبل الجمهور الحاضر، الذي اعترف بها كنجمة حقيقية للرياضة العالمية.

وتعرضت ايمان خليف، خلال مشاركتها في أولمبياد باريس، إلى حملة شرسة بسبب المستوى العالي الذي قدمته خلال المنافسة. الأمر الذي جعل البعض إلى شن حملة تنمر إلا أنها لم تكترث إلى هذه الأقاويل وواصلت مشوارها، لتتوج في الأخير بالميدالية الذهبية في الملاكمة.