ايمي سمير غانم تنهي جدل ارتدائها الحجاب بهذه الطريقة

نشرت الممثلة المتألقة، إيمي سمير غانم، صورة لها عبر “ستوري الانستغرام”، وهي قادمة من الحرم المكي. وهذا بعد أن أتممت مراحل العمرة في السعودية.

كما وضعت ايمي سمير غانم، صورة لها في حسابها الرسمي دون حجاب وفي يدها تذكرة السفر. في حين تداولت مختلف صفحات لرواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنانة وهي ترتدي فيها الحجاب.

وكانت نشرت الفنانة إيمي سمير غانم منذ ساعات مقطع فيديو لها في الحرم المكي مرتدية الحجاب. وهذه ليست المرة الأولى التي تخرج فيها شائعة ارتداء إيمي للحجاب. حيث نفت الفنانة الشابة أكثر من مرة أنباء ارتدائها الحجاب، وأكدت أن الصفحات التي تروج لخبر اعتزالها وحجابها ليست لها. كما أن الصفحة التي تعبر عنها موجودة عبر انستجرام وتحمل علامة التوثيق.

كما واجهت الممثلة صدمة كبيرة برحيل والدها النجم الكبير سمير غانم. وبعدها بفترة قصيرة رحلت والدتها النجمة دلال عبدالعزيز.

وكانت الفنانة قد كشفت في رسائلها الأخيرة للجمهور، عن محاولتها العودة لحياتها الطبيعية ومعاناتها في التغلب على حالة حزنها.

ووجهت إيمي، رسالة مبكية لوالديها بسبب عدم قدرتها على نسيان المشاهد الأخيرة في حياتهما. حيث اعتذرت للجمهور بسبب استمرارها في نشر رسائل حزينة على انستغرام ومشاركتها للجمهور لحالة الحزن المستمرة.

وقالت إيمي سمير غانم في رسالتها: “وحشتيني اوي، مش عارفة أستوعب فراقك انتي وبابي، وللأسف صورتكوا وانتوا بتتألموا قدام عيني أنا ودنيا موجودة قدام عيني وبتخليني كل يوم بعيط”.

وأضافت إيمي سمير غانم: “بحاول اتلهي في حاجات بس ارجع واقعد مع نفسي يفضل قدام عيني صور توجع قلبي. أنا اسفة اني بشارك معاكوا النكد ده. بس أنا في عالم تاني وإن شاء الله ربنا يكتب لي اروح أعمل عمرة عشان أكيد هكون أحسن بإذن الله”.

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