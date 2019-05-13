ايناس عبدلي جات تصور إشهار لقات روحها مع شركة يهودية!

استضاف العدد الجديد من برنامج الكاميرا الخفية “رانا حكمناك”، التي تبث حصريا على تلفزيون النهار، الممثلة الكوميدية الصاعدة، ايناس عبدلي.

وطلب طاقم البرنامج من ايناس، القيام بومضة اشهارية، عن معجون الأسنان.

لكن المفاجئة كانت بعد الذهاب لتوقيع العقد مع صاحب المنتوج، والذي صرح لايناس ووالديها أن شركته، لها فروع مع شركات يهودية.

وهنا رفضت ايناس ووالديها بشدة توقيع العقد، مع الشركة، بالرغم من العرض المغري.

لتكتشف ايناس ووالديها في الأخير، أنهم وقعوا في مقلب الكاميرا الخفية، “رانا حكمناك”.