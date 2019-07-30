ايناس عبدلي في “الماريكان” لهذا السبب

تقضي الفنانة إيناس عبدلي بطلة سلسلة “دارنا شو” عطلتها الصيفية في الولايات المتحدة الأمريكية و بالضبط في مدينة نيويورك الساحرة،

رفقة مجموعة من المؤثرين على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي خاصة “الإنستغرام” .

و أصبحت مواقع السوشل ميديا طريق للعديد من الشركات العالمية لتقديم إشهاراتها من طرف المؤثرين الذين يملكون أعدادا كبيرة من المشتركين .

و سافرت الصغيرة كاميليا، لبلاد العم سام من أجل الراحة والإستجمام واستغلال الفرصة للبحث على فرصة عمل هناك خاصة وأنها تتقن اللغة الانجليزية مثلما تتقن الفرنسية.

و عرفت إيناس عبدلي بالإضافة إلى أنها مؤثرة على مختلف مواقع التواصل الإجتماعي خاصة “الانستغرام” في دورها في سلسلة “دارنا شو” التي ستغيب هذه السنة نظرا لنقص الإمكانيات حسب المشرفين على السلسلة الفكاهية.