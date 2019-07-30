عاجل

ايناس عبدلي في “الماريكان” لهذا السبب

فن وثقافة
  • -
  • 0
ايناس عبدلي في “الماريكان” لهذا السبب
بقلم زهيدة ثابت

تقضي الفنانة إيناس عبدلي بطلة سلسلة “دارنا شو” عطلتها الصيفية في الولايات المتحدة الأمريكية و بالضبط في مدينة نيويورك الساحرة،

رفقة مجموعة من المؤثرين على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي خاصة “الإنستغرام” .
و أصبحت مواقع السوشل ميديا طريق للعديد من الشركات العالمية لتقديم إشهاراتها من طرف المؤثرين الذين يملكون أعدادا كبيرة من المشتركين .
و سافرت الصغيرة كاميليا، لبلاد العم سام من أجل الراحة والإستجمام واستغلال الفرصة للبحث على فرصة عمل هناك خاصة وأنها تتقن اللغة الانجليزية مثلما تتقن الفرنسية.
و عرفت إيناس عبدلي بالإضافة إلى أنها مؤثرة على مختلف مواقع التواصل الإجتماعي خاصة “الانستغرام” في دورها في سلسلة “دارنا شو” التي ستغيب هذه السنة نظرا لنقص الإمكانيات حسب المشرفين على السلسلة الفكاهية.

ايناس عبدلي


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=682322

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com