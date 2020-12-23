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اِسْتِحداث 30 ألف منصب مالي لصالح قطاع التربية

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اِسْتِحداث 30 ألف منصب مالي لصالح قطاع التربية
بقلم خالد زوبيري

وافقت الحكومة،اليوم خلال إجتماعها برئاسة الوزير الأول عبد العزيز جراد، على إستحداث 30 ألف منصب مالي لصالح قطاع التربية.


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