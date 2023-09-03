هذه الأعمال التي يقوم بها الاساتذة بعد عودتهم للمؤسسات التربوية

أمضى اليوم أساتذة التعليم الإبتدائي في الأطوار التعليمية الثلاث على محاضر الدخول للموسم الدراسي 2023/2024.

وبمجرد الدخول يشرع الأساتذة بالقيام بعدد من الأعمال المتعلقة بالتحضير لدخول التلاميذ إلى الأقسام والتحضير للدروس وكذا ضبط جداول التوقيت.

ومن بين هذه المهام الإطلاع على المخططات السنوية، والإطلاع على البرنامج من خلال الكتب ورسم خطة تقيم الدروس.

ومن الأعمال أيضا التي يقوم بها الأساتذة الإطلاع على ملمح الدخول والخروج للقسم المسند حسب نقاط كشوفهم، وإعداد المخطط الشهري، والإطلاع على كيفية تناول الميادين خاصة اللغة العربية والرياضيات.

كما يقوم الأساتذة بإنجاز التقويمات التشخيصية، وانجاز المعلقات التربوية وتنظيمها مع إعداد مذكرة الدرس الإفتتاحي.