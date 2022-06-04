24 ساعة فقط بعد قتل شاب.. سيدة تذبح زوجها من الوريد الى الوريد بالبليدة 

استيقظت مدينة البليدة على وقع جريمة قتل جديدة، بعد 24 ساعة من الجريمة الأولى التي راح ضحيتها شاب يبلغ من العمر 26 والذي تم طعنه على مستوى الرأس.

الجريمة هذه المرة، كانت بطلتها سيدة قامت بذبح زوجها من الوريد الى الوريد بواسطة سكين بحي الفوضوي.

وبالضبط بالقرب من خط السكة الحديد، وحسب مصدر موثوق لنهار فإن السيدة كانت على خلاف مع الضحية المسبوق قضائيا.

اين قامت بإخراج سكين وذبحه من الوريد الى الوريد،امام دهشة سكان المنطقة وسكان البليدة الذين لم يفيقوا بعد من صدمة الجريمة الأولى.

وفي ذات السياق فتحت مصالح الأمن الحضري بخزرونة تحقيقا لتحديد سبب الحقيقي لقيام زوجة بذبح زوجها.

كما قامت عناصر الأمن لولاية البليدة من توقيف المتهم الرئيسي رفقة 17 شخص أخرى متسبين في اعمال شغب التي أدت إلى وفاة شاب عبد العزيز.