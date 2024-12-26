بأحدث التقنيات.. “ستريم” تشارك في معرض الإنتاج الجزائري 2024

تشارك شركة بوماركومباني، تحت علامتها التجارية ستريم، كأحد اللاعبين الرئيسيين في قطاع الإلكترونيات، في النسخة الـ32 من معرض الإنتاج الجزائري 2024، حيث تعرض أحدث تقنياتها.

و تقدم ستريم هذا العام، مجموعة متنوعة من المنتجات التي تجمع بين التكنولوجيا المتقدمة والجودة الاستثنائية، بهدف جذب المستهلكين والمحترفين في هذا المجال.

كما سيتمكن الزوار من اكتشاف العديد من المستجدات في فئات متنوعة على مستوى جناح ستريم، التي لديها مجموعة WebOS، وهي نظام تشغيل فعال يوفر واجهة مستخدم سلسة وميزات متقدمة لتجربة مستخدم مثالية. وأيضًا مجموعة تلفزيونات Google TV، التي تتضمن أحدث إصدار من أندرويد 14. حيث توفر هذه التلفزيونات تجربة مستخدم استثنائية مع محتوى مخصص وواجهة مبسطة. يضمن إصدار أندرويد 14 أداءً مثاليًا، مع التوافق الكامل مع التطبيقات الأكثر شعبية.

وتستمر الابتكارات مع مجموعة mini LED، التي تضم أحدث تقنيات الشاشة. توفر تلفزيوناتmini LEDجودة صورة استثنائية، مع درجات لون أعمق وألوان أكثر حيوية، مما يضمن تجربة غامرة.

وفي ذات السياق تكشف ستريم أيضًا عن مجموعة جديدة من الشاشات، إلى جانب أجهزة الكمبيوتر وأجهزة الكمبيوتر All in One، التي تجمع بين القوة والأداء والتصميم الأنيق لتلبية احتياجات المحترفين والمستخدمين الذين يبحثون عن حلول عالية الأداء للعمل والترفيه.

وحسب بيا للشركة، تضم المنطقة ألعاب داخل الجناح، حيث يمكن للزوار التمتع بتجربة غامرة. ويتمكن اللاعبون من التنافس في ألعاب الفيديو المختلفة، والمشاركة في بطولات مثيرة، والسعي للفوز بجوائز قيمة.

كما دعت الزوار لاكتشاف هذه الابتكارات في الملحقة Annex C1، الواقع في الجناح المركزي.

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