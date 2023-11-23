بأربع هجمات.. المقاومة العراقية تستهدف قاعدتين للقوات الأمريكية بالطائرات المسيرة

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، اليوم الخميس، استهدافها قاعدتين للقوات الأمريكية في العراق بأربع هجمات.

وجاء في بيان المقاومة الإسلامية في العراق:

“رداً على الجرائم التي يرتكبها العدو بحق اهلنا في غزة ، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، قاعدتين للاحتلال الأمريكي بأربع هجمات، استهدفت اثنتان منها قاعدة “عين الأسد” غربي العراق، واثنتان استهدفتا قاعدة الاحتلال قرب مطار أربيل شمالي العراق، خلال أوقات مختلفة من هذا اليوم، بالطائرات المسيّرة. وقد أصابت أهدافها بشكل مباشر”