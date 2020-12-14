بأرقام مجنونة.. بلايلي يضمن عودته للخضر مُبكرا

يوقع الدولي الجزائري، يوسف بلايلي، على عودة قوية للمُنافسة الرسمية، ستكون كفيلة بعودته لصفوف المنتخب الوطني في أقرب الآجال الممكنة.

وتمكن صاحب المُراوغات السحرية، وفي أربع مُباريات فقط، من تسجيل ستة أهداف كاملة، في حصيلة رائعة بالنسبة له.

ولم يكتفِ، مُحارب الصحراء، بهز الشباك، بل قدم أيضا تمريرتين حاسمتين، مُظهرا سهولة غير مسبوقة في تجاوز المُدافعين.

ويُفترض أن يتواجد إبن وهران، مع أبطال إفريقيا خلال التربص القادم شهر مارس 2021، في حالة ما تركته الإصابات بسلام.

وكان جمال بلماضي، قد أكد في فترة سابقة، بأنه سيعتمد على صانع الألعاب، بمجرد إسترجاع للياقته وهو ما نجح فيه سريعا.