بأسمى عبارات التقدير..أنفانتينو يهنئ زفزاف

هنأ رئيس الإتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا“، جياني أنفانتينو، رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم، جهيد زفزاف، عقب إنتخابه رئيسا جديداً للفاف.

وحسب ماجاء في الصفحة الرسمية للفاف عبر الفايسبوك، اليوم الثلاثاء، فكانت تهنئة أنفانتينو لزفزاف على النحو التالي:

“تسرني مراسلتك اليوم، بعد تقديم تحياتي الحارة والتهاني، بعد إنتخابكم رئيسا للإتحاد الجزائري لكرة القدم”.

وأضاف أنفانتينو في تهنئته:”معارفكم، وخبرتكم وقيادتكم، ستكون من دون شك لها تأثير على تطور مستوى لعبنا الجميل ببلادكم”.

وأردف أنفانتينو:”مقتنعون بقُدرات الكرة الجزائرية، وبإمكانكم الإعتماد على دعمي الشخصي ودعم الفيفا، والأبواب مفتوحة لكم”.

وختم رئيس الفيفا أنفانتينو:”أتمنى لكم التوفيق في قادم الإستحقاقات”.