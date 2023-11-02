بأشجار البلوط والفستق والعرعار.. 75 مليون دينار لإعادة بعث السد الأخضر

كشفت صبرينة راشدي مديرة السد الأخضر ومكافحة التصحر بالمديرية العامة للغابات أن الجزائر رصدت ما قيمته 75 مليون دينار. من أجل تمويل عملية إعادة بعث السد الأخضر خلال الفترة الممتدة من سنة 2023 إلى 2030 على مساحة قدرها 113 ألف هكتار.

وأوضحت راشدي للإذاعة الجزائرية، أن قرار رئيس الجمهورية بإعادة إحياء هذا المشروع في الـ29 أكتوبر المنصرم يأتي في إطار تنفيذ التزامات الجزائر. ضمن اتفاقيات باريس الخاصة بالتغيرات المناخ خلال سنة 2019 . وينسجم أيضا مع رؤية البلاد في مجال مكافحة والحد من التصحر.

وقالت المتحدثة إن هذا المشروع يعد استكمالا لما تم إنجازه في السبعينيات من القرن الماضي في مجال مكافحة التصحر والجفاف. غير أنه اقتصر آنذاك فقط على غرس وزراعة الأشجار ضمن حزام اخضر من الشرق إلى الغرب. وعلى امتداد 13 ولاية بالمناطق السهبية والهضاب العليا والتي لا تتجاوز نسبة تساقط الأمطار بها من 200 إلى 300ملم مكعب.

كما أوضحت راشدي، أن المشروع الجديد يحمل أبعادا اقتصادية واجتماعية وتنموية واعدة. من حيث كونه سيساهم في خلق عديد مناصب العمل للشباب على مستوى هذه الولايات المعنية. مثل إقامة مشاريع محلية منها عمليات التشجير وفتح المسالك والطرق وإنشاء نقاط للمياه.

واستطردت قائلة ” الهدف هو تثبيت الساكنة بمناطق السكن الحالية وإدماجها ضمن محميات مخصصة للرعي والتشجيع على غرس الأشجار الرعوية”. “لتقديم البديل الاقتصادي القابل للعيش بهذه المناطق والقيام بإعادة تأهيل المساحات الخاصة بالحلفاء ونبات الشيح”.

وضمن هذا السياق، أعلنت راشدي بأن الأولوية ستمنح لإعادة غرس أشجار الزيتون والخروب والأصناف شبه الجافة. ومنها الفستق الأطلسي والفستق الحلبي والصنوبر الحلبي وكذا نبات العرعار الطبيعي وشجر البلوط.