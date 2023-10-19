بأعداد فاقت التوقعات.. الجزائريون يتدفقون للشوارع نُصرة لغزة

عرفت الجزائر اليوم، خروج الآلاف من المواطنين عبر مختلف ولايات الوطن، في مسيرة تضامنية مع أشقائنا الفلسطينيين في غزة الذين يتعرضون لقصف صهيوني همجي خلّف أزيد من 3700 شهيد.

ورصدت”النهار أونلاين”، مقاطع فيديو وصور للمسيرات من مختلف ولايات الوطن، أظهرت التوافد الكبير للمواطنين بمختلف فئاتهم على المسيرات.

حيث خرج الرجال والنساء والطلبة وحتى تلاميذ المدارس، للمشاركة في هذه المسيرة المليونية التي أراد من خلالها الشعب الجزائري إيصال صوته للعالم. والتعبير عن رفضه لما يحدث من مجازر مروعة في غزة.

وفي الجزائر العاصمة، إنطلقت حشود ضخمة من المواطنين من ساحة أول ماي، وتدفقت باتجاه ساحة الشهداء، حيث أظهرت الصور أعدادا هائلة من المواطنين في الشوارع.