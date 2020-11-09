بأغنية تلامس القلوب.. الشاب أنور يعود بقوة بعد غياب طويل

أطلق النجم الجزائري، الشاب أنور، أغنيته الجديدة “أ بويا”، على طريقة الفيديو كليب، عبر قناته بموقع الفيديوهات اليوتيوب.

وتمثل هذه الأغنية، عودة قوية لجوهرة تلمسان، لطريقة الفيديو كليب، بعد غياب طويل.

وكعادته، وكما كان منتظرا، لامست أغنية الشاب أنور القلوب، بأدائه الرائع وصوته الشجي.

وتناول الشاب أنور عبر أغنيته الجديدة، موضوع فراق الأب، وافتراق الأبناء من بعده.

هذا ولا تزال أغاني الشاب أنور من الزمن الجميل، مسموعة من قبل جمهوره ومحبيه عبر كل الأجيال، على غرار “يا ريت لقيت لي يخبرها”، و”لا فوت فيك يا ختي”.

https://www.youtube.com/watch?v=YAgf5lLWGA4