بأمر من الرئيس تبون.. إجلاء الجزائريين ضحايا الاعتداء المسلح في غاو المالية

تقوم السلطات الجزائرية بعملية إجلاء رعاياها ضحايا الاعتداء المسلح في غاو المالية. وذلك تنفيذا لأمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. كما امر الرئيس تبو ن بتخصيص طائرة عسكرية طبية لنقل الجرحى الثلاثة نحو مستشفى عين النعجة.

هذا وتتم عملية الإجلاء بالتنسيق بين وزارتي الدفاع والخارجية والسلطات المالية وتمت بنجاح. حيث لاقت استحسان عائلات ورفاق الضحايا الذين عبروا عن تقديرهم وعرفانهم للرئيس تبون وللقيادة العليا للجيش.

وبتاريخ 8 جويلية الماضي تعرض سائقي شاحنات بغاو في مالي إلى إعتداء من قبل مسلحين كانوا علة متن دراجة نارية. وأعلنت الخارجية الجزائرية أن الهجوم المسلح وقع على الساعة الثانية من صباح يوم 8 جويلية في ضواحي مدينة غاو المالية. اين طالبت مجموعة مسلحة سائقي شاحنات بالمال. وبعد أن فشلوا لجأوا إلى استخدام أسلحتهم النارية.