بأمر من الوالي.. رفع التجميد عن ملعب قسنطينة الجديد

أعلنت ولاية قسنطينة، أمس الإثنين، عن رفع التجميد على المركب الرياضي الجديد الذي يضم ملعب بسعة 50 ألف متفرج بقطار العيش .

وحسب بيان ولاية قسنطينة، عبر صفحتها الرسمية عبر الفايسبوك، فإن وجاء هذا القرار، بعد تدخل شخصي من والي قسنطينة، عبد الخالق صيودة.

وأضاف ذات البيان، أن مصالح الولاية تحصلت على قرار رفع التجميد من قبل مصالح وزارة المالية بعد أن تمت مراسلتها في هذا الشأن.

كما ثمنت ولاية قسنطينة في بيانها هذه الخطوة، والتي إعتبرتها مكسب جديد لولاية قسنطينة يضاف إلى المشاريع الهامة التي تم رفع التجميد عنها، رفع العراقيل و إعادة بعثها بعاصمة الشرق الجزائري.