بأمر من رئيس الجمهورية.. الوزير الأول يُقيل المُتسببين في فضيحة “حافلة العار”

أصدر الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمن، وبأمر من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، قرارا بإقالة كل من الأمين العام والمدير العام لوزارة الشباب والرياضة، بسبب فضيحة “حافلة العار” التي خصصت لإستقبال ذوي الهمم بعد عودتهم من الألعاب البارالمبية.

وجاء قرار الوزارة الأولى، بعد ردود الفعل الغاضبة من التصرف غير المقبول، والإستقبال غير اللائق للرياضيين الجزائريين العائدين من طوكيو، مع التأكيد على مواصلة التحقيقات ومُحاسبة جميع المسؤولين عما حدث.