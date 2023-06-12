بأمر من رئيس الجمهورية .. بلمهدي يزور العلامة محمد الطاهر ايت علجت في المستشفى 

تنقل وزير الشؤون الدينية والاوقاف إلة مستشفى مصطفى باشا الجامعي للإطمئان عن الحالة الصحية للعلامة محمد الطاهر ايت علجت.

وجاءت زيارة وزير الشؤون الدينية للشيخ آيت علجت جاءت تنفيذا لأمر من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون للإطمئنان على صحته.

وصرح بلمهدي ان العلامة محمد الطاهر ايت علجت يتواجد في حالة حرجة بحسب الأطباء. كما اكد الوزير الوزير أن كل الطواقم الطبية بقسم الانعاش بالمستشفى مجندة وتقوم بواجبها.

ونقل اليوم العلامة محمد الطاهر ايت علجت والبالغ من العمر 106 سنة اليوم إثر تعرضه لوعكة صحية أدخلته قسم الإنعاش بمستشفى مصطفى باشا الجامعي. ويتواجد في حالة حرجة.