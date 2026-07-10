بأمر من رئيس الجمهورية… سفير الجزائر يعود إلى مالي

أمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بعودة كمال رتيب، إلى باماكو، سفيرا مفوضا فوق العادة للجزائر لدى مالي اعتبارا من اليوم.

وحسب بيان وزارة الخارجية “ينبع قرار رئيس الجمهورية من حرصه الدائم والثابت على إعادة العلاقات الجزائرية المالية إلى منحاها التاريخي والطبيعي. وأيضا المبني على أساس الاحترام المتبادل والتمسك بإقامة علاقات أخوة وتعاون تخدم مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين وكافة دول منطقة الساحل الصحراوي وكذا القارة الإفريقية برمتها”.

وللإشارة فقد تم استدعاء السفير رتيب للتشاور يوم 07 أفريل 2025 .