بأمر من رئيس الجمهورية.. فتح تحقيق في حادث ملعب 5 جويلية

أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بإنشاء لجنة تحقيق للوقوف على ملابسات الحادث الأليم. الذي وقع بملعب 5 جويلية ووفاة مناصرين وإصابة آخرين.

وحسب بيان لمصالح الوزارة الأولى، فإنه وعلى إثر الحادث المأساوي الذي وقع في ملعب 5 جويلية مساء أمس السبت 21 جوان 2025. والذي راح ضحيته مناصرين رحمة الله عليهم وعجل شفاء المصابين. وبأمر من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، تم إنشاء لجنة تحقيق. للوقوف على ملابسات هذا الحادث الأليم وتحديد جوانب القصور والمسؤوليات ومحاسبة المتورطين. مع تقديم تقريرها في أقرب الآجال لاتخاذ الإجراءات القانونية الضرورية،لمنع تكرار هذه الحوادث الأليمة.

كما تضم هذه اللجنة على وجه الخصوص ممثلين عن وزارات الداخلية والعدل والسكن والرياضة. بالإضافة كذلك إلى المصالح المختصة التابعة لقيادة الدرك الوطني والمديرية العامة للأمن الوطني. وهيئة المراقبة التقنية للبنايات، ومسؤولي نادي مولودية الجزائر.

وشهدت مباراة تتويج مولودية الجزائر بلقب البطولة، أمس السبت، أمام فريق نجم مقرة، سقوط عدد من أنصار النادي العاصمي من المدرجات العلوية، مما أدى إلى وفاة 3 مناصرين وإصابة أكثر من 74 جريحا.

وأعلنت اليوم الأحد وزارة الصحة عن إرتفاع حصيلة حادث ملعب 5 جويلية بالعاصمة، إلى 3 قتلى و81 جريحا. حيث استقبل المستشفى الجامعي بني مسوس 38 مصابا، فيما سُجلت 3 وفيات. كما استقبل مستشفى بن عكنون 27 مصابا، في حين استقبل مستشفى باب الواد 16 مصابًا.

وقد غادر عدد منهم المستشفيات بعد تلقيهم العلاج. ويتعلق الأمر بـ: 32 مصابًا من مستشفى بني مسوس، 24 من مستشفى بن عكنون، و14 من مستشفى باب الواد.

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