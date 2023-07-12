بأمر من وزير الداخلية الفرنسي.. ضابط الشرطة قاتل نائل يتقاضى راتبه في السجن!

على الرغم من ارتكابه جناية القتل العمدي لا يزال ضابط الشرطة الفرنسي قاتل نائل يتقاضى راتبه. بفضل قرار من وزارة الداخلية الفرنسية.

للتذكير، في يوم الثلاثاء 27 جوان، قتل نائل، 17 عاما، أثناء تفتيش مروري في نانتير. واتُهم الشرطي البالغ من العمر 38 عامًا والذي أطلق الرصاصة بالقتل العمد وتم اعتقاله.

بعد يومين ، يوم الخميس 29 جوان، أصدر وزير الداخلية جيرالد دارمانين، أمرًا. يسمح لضابط الشرطة المسؤول عن وفاة الشاب نائل بالاستمرار في الحصول على أجر، كما ذكرت ليبراسيون.

وبذلك وقع الوزير على تعليق إداري بحق الشرطي الذي أطلق الرصاصة ، مما يسمح للمسؤول بـ “غياب الخدمة”.

وهكذا ، ينص المرسوم على أن فلوريان إم “مُعلق من رسوم الراتب الكامل اعتبارًا من الإخطار بهذا المرسوم”.

يتكون تعليق الوظائف من عزل موظف عمومي من الخدمة مؤقتًا ارتكب أفعالًا قد تشكل خطأ تأديبيًا وتعطل سير الخدمة. يتم اتخاذ إجراء الإزالة هذا لمصلحة الخدمة العامة ولمصلحة الوكيل نفسه ريثما يتم تسوية وضعه.

لكنها ليست عقوبة تأديبية ، كما يحددها موقع الخدمة العامة ، ولكنها إجراء إداري احترازي.

وبحسب صحيفة ليبراسيون ، فقد تعرض هذا القرار لانتقادات واسعة. مما أثار حقيقة أنه يمكن أن يبدو “كإجراء دعم مالي” للرجل المتهم بارتكاب جريمة قتل عمد.