بأمر من وزير المجاهدين.. تحويل المجاهد الضابط معمر شرفي إلى المستشفى العسكري بقسنطينة

أعلنت مديرية المجاهدين وذوي الحقوق لولاية تبسة، اليوم الأربعاء، تحويل المجاهد الضابط معمر شرفي، من مستشفى عنابة إلى المستشفى العسكري بـ علي منجلي، بأمر من وزير المجاهدين وذوي الحقوق عبد المالك تاشريفت.

وجرت عملية التحويل بالتنسيق بين السلطات المحلية لولايتي عنابة وقسنطينة.

وأكدت المديرية أن الحالة الصحية للمجاهد معمر شرفي مستقرة وتشهد تحسنا ملحوظا. متمنية له الشفاء العاجل والعودة إلى منزله سالما.