بأمر من الرئيس تبون.. وزارة النقل تبدأ التحضير لتخصيص ميناء لتصدير الإسمنت

ترأس وزير النقل، السعيد سعيود، اليوم الاثنين، اجتماعًا تنسيقيًا بمقر الوزارة، بحضور الأمين العام، رئيس الديوان، الرئيس المدير العام لمجمع الخدمات المينائية، المدراء العامين للموانئ، وعدد من الإطارات المركزية.

وقد خصّص الاجتماع لدراسة تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية المتعلقة بتخصيص ميناء موجه لتصدير مادة الإسمنت.

في خطوة تهدف إلى تعزيز الصادرات الوطنية خارج قطاع المحروقات، وتنويع مصادر الدخل القومي.

وشدد الوزير، خلال اللقاء، على ضرورة فحص جميع الموانئ الوطنية من أجل تحديد الأنسب منها لتخصيصه لتصدير الإسمنت.

مع الإسراع في استكمال الدراسات التقنية والتنظيمية، بما يضمن الانطلاق الفعلي للعملية في أقرب وقت، وفي أحسن الظروف.

وأكد الحضور التزامهم الكامل بتنفيذ التوجيهات ومواصلة العمل لتجسيد هذا المشروع الاستراتيجي الذي يسهم في تعزيز مكانة الجزائر في السوق الإقليمية والدولية للإسمنت.