بأمر من والي بجاية تعديل مواقيت رحلات القطار لهذه المحطات
بقلم م .فيصل
أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية عن تعديل مواقيت سير رحلات القطار بين محطات القصر، وادي غير وبجاية.
وأوضحت شركة “SNTF ” في بيانها عبر الفيسبوك أن تعديل المواقيت يخص رحلات القطار ذهابا وإيابا.
وأكدت شركة “SNTF ” في البيان ذاته أن تعديل المواقيت جاء استجابة لطلب والي بجاية كمال الدين كربوش.
ويهدف هذا التعديل لتسهيل تنقل المواطنين على إثر الاختناق المروري بسبب الأشغال بالطريق الوطني رقم 12 .
في حين أكدت شركة “SNTF رحلات القطار بالنسبة ليومي الجمعة والسبت، تبقى حسب البرنامج المعتاد.
وجاء تعديل الرحلات كمايلي:
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