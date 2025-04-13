بأمر من والي بجاية تعديل مواقيت رحلات القطار لهذه  المحطات 

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية عن تعديل مواقيت سير رحلات القطار بين محطات القصر، وادي غير وبجاية.

وأوضحت شركة “SNTF ” في بيانها عبر الفيسبوك أن تعديل المواقيت يخص رحلات القطار ذهابا وإيابا.

وأكدت شركة “SNTF ” في البيان ذاته أن تعديل المواقيت جاء استجابة لطلب والي بجاية كمال الدين كربوش.

ويهدف هذا التعديل لتسهيل تنقل المواطنين على إثر الاختناق المروري بسبب الأشغال بالطريق الوطني رقم 12 .

في حين أكدت شركة “SNTF رحلات القطار بالنسبة ليومي الجمعة والسبت، تبقى حسب البرنامج المعتاد.

وجاء تعديل الرحلات كمايلي: