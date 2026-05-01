بأمر من رئيس الجمهورية .. إرسال سيارات إسعاف لنقل المصابين في حادث انحراف حافلة في تونس

سيتم إجلاء عدد من ضحايا حادث في انحراف حافلة سياحية جزائرية على مستوى منطقة مجاز الباب بتونس خلال الساعات القليلة القادمة نحو الجزائر.

وتمّ إرسال أول فوج من سيارات الإسعاف الطبية مدعّمة بأطقم طبية وشبه طبية إلى الأراضي التونسية قصد الشروع في عملية نقل المصابين.

وجاء هذا طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وعلى إثر حادث مرور وقع صبيحة اليوم الجمعة على الساعة 05:50 بتونس.

وتمثل هذا الحادث في انحراف حافلة سياحية جزائرية على مستوى منطقة مجاز الباب في تونس. وخلف الحادث وفاة رضيع و41 جريحا، جميعهم من جزائريين

وأكد بيان وزارة الصحة أنه قد تم التكفل بالمصابين على مستوى كل من المستشفى الجامعي الرابطة، والمستشفى الجهوي بباجة. وكذا المستشفى الجامعي الهادي الرايس، إلى جانب مصلحة الاستعجالات بمستشفى مجاز الباب. كما تتواصل الفحوصات الطبية والمتابعة الصحية اللازمة.

وأضاف بيان الوزارة أن خلية الأزمة تتابع منذ الساعات الأولى وبشكل مكثف، جميع حيثيات هذا الحادث الأليم وتطورات الوضع الصحي للمصابين. مع إبقاء وزارة الصحة في حالة تأهب قصوى قصد استقبال وتوجيه الجرحى على مستوى المؤسسات الصحية الجزائرية .

وفي الأخير تتقدم وزارة الصحة ، بخالص عبارات الشكر والتقدير إلى السلطات التونسية على سرعة التدخل وحسن التكفل بالمصابين، بما يعكس عمق روابط الأخوة والتضامن بين البلدين.