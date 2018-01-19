بأوامر من الفيفا..نحو خصم 6 نقاط من بلعباس والسياربي !

كشف رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم، محفوظ قرباج، عن تلقيه مراسلة من طرف “الفيفا” فيما يخص اللاعب الكاميروني “جيل نغومو”.

وقال “قرباج” في تصريح للقناة الإذاعية الأولى صباح اليوم الجمعة بخصوص هذه القضية.

“تلقينا مراسلة من طرف الفيفا بخصوص شباب بلوزداد واللاعب نغومو..لكن المشكل أنه كان يتقاضى راتبه بالدينار، وهو يطالب بأن يتلقى أمواله بالعملة الصعبة”

وأضاف: ” عقد “نغومو” يحتوي على بند ينص بأنه يتلقى راتبه بالدينار ومن غير المعقول أن يطالب بالعملة الصعبة ”

وأكد قرباج أن قضية شباب بلوزداد مشابهة لقضية إتحاد بلعباس التي ستكون مهددة هي الأخرى بخصم 6 نقاط بسبب قضية اللاعب خيسيمايلي قائلا:

“إذا طالبت الفيفا أن يتم خصم النقاط من 6 من إتحاد بلعباس فإننا سنستجيب لمطالب الإتحاد الدولي”.