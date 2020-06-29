 بؤر “كورونا” تتسع في المكسيك.. أزيد من 40 ألف حالة إصابة اليوم

كشفت وزارة الصحة المكسيكية، اليوم الإثنين، عن تسجيل أكثر من 40 ألف إصابة بوباء “كورونا” مع توسع بؤر الوباء في إقليم البلاد.

وأحصت المكسيك اليوم 4050 إصابة جديدة بالوباء ليرتفع الإجمالي إلى 216852 حالة مؤكدة مع وفاة 267 مصاب ليصبح الإجمالي 26648 حالة وفاة.

وفي تسارع كبير للوباء في البلاد منذ حوالي شهر، فقد عرفت مناطق وولايات البلاد تسجيل آلاف الإصابات يوميا، فيما رجحت الحكومة بأن العدد الحقيقي للإصابات قد يكون أكبر بكثير في ظل عدم رغبة البعض في الكشف.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد حذرت السلطات المكسيكية من أن الوباء أخذ في الانتشار في دول أمريكا اللاتينية وستعرف موجة كبيرة قد تحصد آلاف الأرواح.