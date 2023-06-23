بإبتكار هام.. طالب جزائري يتخرج بعلامة 20/20 وبراءة إختراع

تحصل الطالب عماد الدين جراردة والذي يدرس بكلية التكنولوجيا في قسم الإلكترونيك بجامعة المسيلة على العلامة الكاملة 20 من 20 في شهادة الماستر.

وبذلك، أصبح جراردة، أول طالب جزائري يتحصل على علامة “لابل” وبراءة اختراع وعلامة تجارية ونموذج صناعي في نفس الوقت، على مستوى المعهد الوطني لحماية الملكية الفكرية والصناعية.

وحسب ما نشرته صفحة جامعة المسيلة على فايسبوك، تمت مناقشته مذكرة الطالب للحصول على شهادة ماستر حول “اختراع نظام حماية للسائقين من النعاس والتشتت بالذكاء الاصطناعي”.

ويعمل المشروع على الحد من الحوادث المرورية الخطيرة التي تؤدي إلى خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات. وهذا بسبب النعاس أو تشتت السائق أثناء القيادة وإستعمال الهاتف والكلام.

ويعتبر كمرآة عاكسة ذكية تعمل بالذكاء الاصطناعي على تحديد السائق وتتبع حركاته وسلوكه.

وفي حالة رصد حالة سياقة خطرة يشتغل جهاز إنذار لينبه السائق بضرورة العودة إلى السياقة الطبيعية أو ركن المركبة في سلام .