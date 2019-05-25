بإذن من بلماضي.. هذا الثلاثي سيتأخر عن تربص “الخضر”

منح الناخب الوطني، جمال بلماضي، إذنا لكل من رياض محرز، سفيان فيغولي وياسين براهيمي للتأخر عن التربص القادم لـ”محاربي الصحراء”.

ولن يكون الثلاثي حاضرا بمركز سيدي موسى يوم الثالث من شهر جوان الداخل، للسماح لهم بإسترجاع أنفاسهم بعد موسم شاق.

ويأتي هذا القرار منطقيا، لأسباب عدة، حيث أن “محرز” ورغم أنه لم يلعب كثيرا مع “السيتي” إلا أنه مُرهق كثيرا.

ونفس الأمر ينطبق على “فيغولي” الذي بذل مجهودات مُضاعفة في الأسابيع الأخيرة رفقة “غلطة سراي” لقيادة هذا الأخير لتحقيق “الدوبلي”.

في حين أن “براهيمي”، سيكون بحاجة للراحة، كونه لن يُنهي موسمه سوى اليوم السبت، بمُشاركته المُنتظرة في نهائي كأس البرتغال.