بإستثناء الدوري الجزائري.. الأندية العربية تستأنف تدريباتها الجماعية

إستأنفت الأندية العربية تدريباتها الجماعية بداية من شهر جوان الجاري بعد توقف قرابة 4 أشهر بسبب إنتشار فيروس كورونا.

وأعلن الإتحاد المغربي لكرة القدم، عن عودة التدريبات الجماعية للأندية المغربية اليوم الخميس، على غرار ما أعلنه الإتحاد التونسي الذي سمح باستئناف التدريبات الجماعية بداية من شهر جوان الجاري.

كما أعلن الإتحاد المصري لكرة القدم عن عودة الأندية إلى التدريبات الجماعية بداية من اليوم الخميس، حيث تم تحديد يوم 25 جويلية كموعد لانطلاق المباريات الرسمية.

وهي نفس التدابير التي إتخذتها معظم البطولات العربية في الخليج العربي وشمال إفريقيا بإستثناء الإتحاد الجزائري.

هذا وكان البروفيسور، بقاط بركاني، عضو لجنة متابعة ورصد وباء كورونا في الجزائر قد طالب بإلغاء الموسم الرياضي الحالي 2020-2021 بسبب إرتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الجزائر.